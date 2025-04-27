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رياضة

كاواساكي يفوز على السد القطري 2/3 ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

السد وكاواساكي، فيتو
السد وكاواساكي، فيتو

انتهت مباراة السد القطري أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 للفريق الياباني، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل 2/2.

سجل إريسون دانيلو ومارسيو دا سيلفا باربوزا وياسوتو في الدقيقة 98 أهداف فريق كاواساكي فرونتال الياباني في الدقائق 4 و21 و98، بينما أحرز باولو أوتافيو وكلودينهو هدفي السد القطري في الدقيقتين 9 و71.

سجل إريسون دانيلو ومارسيو دا سيلفا باربوزا هدفي فريق كاواساكي فرونتال الياباني في الدقيقتين 4 و21، بينما أحرز باولو أوتافيو هدف السد القطري في الدقيقة 9.

وبذلك يواجه فريق كاواساكي فرونتال نظيره النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

فوز النصر السعودي على يوكوهاما الياباني

تأهل فريق النصر السعودي للدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على  نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

أحرز هدف النصر الأول جون دوران بالدقيقة 27، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 31.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بالدقيقة 38، وأضاف جون دوران الهدف الرابع في الدقيقة 49.

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