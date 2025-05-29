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حوادث

مصرع طالب إثر سقوطه من بئر أسانسير بالقليوبية

سقوط طفل من بئر اسانسير
سقوط طفل من بئر اسانسير بالقليوبية،فيتو

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية مصرع طالب إثر سقوطه من بئر أسانسير، تم اخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ بمصرع طالب سقط من بئر أسانسير.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط طالب يدعى يوسف ع 14 عاما في بئر أسانسير مما أسفر عن وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظة القليوبية

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