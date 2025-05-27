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خارج الحدود

3 شهداء و46 جريحا بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة المساعدات الإنسانية بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 46 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة مساعدات الشركة الأمريكية في رفح الفلسطينية بقطاع غزة.

 

الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء: ندين استخدام دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة ابتزاز سياسي.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي أوجده متعمدا.. تدخل الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات يعكس انهيار المسار الإنساني الذي يزعمه".

وتابع مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "الاحتلال يفشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق العزل العنصرية.. إقامة غيتوهات لتوزيع مساعدات محدودة سياسة ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة".

 

الانهيار الغذائي في غزة

وأستكمل مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم والسكوت عنها تواطؤ مفضوح.. نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية لتوثيق جريمة التجويع وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته".

وأختتم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري وفعال لوقف الجريمة وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود.

 

حشود من الفلسطينيين يقتحمون مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، باقتحام حشود من الفلسطينيين لأحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، انسحاب أفراد الشركة الأمريكية المعنية بتوزيع المساعدات في غزة بعد الاقتحام.

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