وزير العمل يتوجه إلى صربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة

توجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، إلى دولة صربيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله، السفير باسل صلاح سفير مصر في العاصمة بلجراد، ونائبه، وكذلك مساعد وزيرة العمل الصربية.

يتضمن برنامج الوزير غدا الجمعة، لقاءات مع عدد من المسئولين ذات الصلة بملفات وقضايا العمل،وتنقل الأيدي العاملة، منهم: ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، وايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي.

مجالات تنقل الأيدي العاملة

تأتي هذه الزيارة للتنسيق والتعاون مع المسؤولين في دولة صربيا،في مجالات تنقل الأيدي العاملة، واستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية القاهرة والمدربة..

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