الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يتوجه إلى صربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران فى دولة صربيا

توجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، إلى دولة صربيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله، السفير باسل صلاح سفير مصر في العاصمة بلجراد، ونائبه، وكذلك مساعد وزيرة العمل الصربية.

 

يتضمن برنامج الوزير غدا الجمعة، لقاءات مع عدد من المسئولين ذات الصلة بملفات وقضايا العمل،وتنقل الأيدي العاملة، منهم: ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، وايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي.

 

مجالات تنقل الأيدي العاملة 

 

تأتي هذه الزيارة للتنسيق والتعاون مع المسؤولين في دولة صربيا،في مجالات تنقل الأيدي العاملة، واستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية القاهرة والمدربة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل الدولة المصرية التدريب المهني الايدي العاملة تنمية مهارات الشباب جهود الدولة المصرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

وزارة العمل تواصل تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

ياسر إبراهيم يعلن تجديد عقده مع الأهلي ويكشف التفاصيل

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

المزيد
الجريدة الرسمية