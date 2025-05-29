يوم توظيفي للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية

عقدت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، مقابلات شخصية لذوي الهمم بالتعاون مع مسئولي مجموعة شركات بقطاع الأغذية، للبدء في إجراءات تعيين من تخطى المقابلات الشخصية.

وبحسب بيان، جاء ذلك بقاعة المديرية بالديوان العام، للعمل بإحدى كبرى شركات الأغذية بالإسكندرية والتأكد من الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات، فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل لائقة للشباب من الجنسين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

مديرية العمل بالإسكندرية



وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه تم عقد المقابلات الشخصية

لـ 15 شخصا من ذوي الهمم وعقب انتهاء المقابلات الشخصية لمن استوفى كافة الشروط، تم التوجه إلي أحدي مقرات الشركة للتعرف علي طبيعة العمل والبدء في تدريبهم قبل التعيين.

النشرة القومية للتشغيل

وأكد أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.وقد حضر المقابلات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة اسماء بغدادى باحث بالادارة.

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