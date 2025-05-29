الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يوم توظيفي للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية

يوم توظيفي للعمل
يوم توظيفي للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية
ads

عقدت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، مقابلات شخصية لذوي الهمم بالتعاون مع مسئولي مجموعة شركات بقطاع الأغذية، للبدء في إجراءات تعيين من تخطى المقابلات الشخصية.

وبحسب بيان، جاء ذلك بقاعة المديرية بالديوان العام، للعمل بإحدى كبرى شركات الأغذية بالإسكندرية والتأكد من الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات، فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص العمل لائقة للشباب من الجنسين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

 

مديرية العمل بالإسكندرية


وأوضح المهندس محمد  كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه تم عقد المقابلات  الشخصية 
لـ 15 شخصا من ذوي الهمم وعقب انتهاء المقابلات الشخصية لمن استوفى كافة الشروط، تم التوجه إلي أحدي مقرات  الشركة للتعرف علي طبيعة العمل والبدء في تدريبهم قبل التعيين.

النشرة القومية للتشغيل

وأكد أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها  تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل  محمد جبران  بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.وقد حضر المقابلات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة اسماء بغدادى باحث بالادارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشخاص ذوي الإعاقة الحد الأدنى للأجور النشرة القومية للتشغيل توفير فرص العمل ذوي الاعاقة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وزير العمل محمد جبران وزير العمل ملتقيات التوظيف

مواد متعلقة

وزارة العمل تنشر صورا من توثيق عقود عمل بالخارج للتأكد من صحتها لحماية الشباب

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

غدا، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل في الأردن

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية