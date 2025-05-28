غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية تراجع خطة التصعيد إلى عرفات

أنهت غرفة عمليات بعثة حج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، بقيادة رئيس البعثة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، اللمسات النهائية لمراجعة خطة

تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات ومنى، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية ومكاتب الخدمة الميدانية.

حجاج الجمعيات الأهلية، فيتو

توفير وسائل نقل آمنة ومكيفة

وأكد عبد الموجود أن البعثة أجرت مراجعة دقيقة لموقف الانتقالات وخطة التصعيد، لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومكيفة لنحو 12,500 حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية مناسكهم، بجانب توفير عدة أوتوبيسات احتياطية تحسبا لأي طارئ، فضلا عن توافر كافة الخدمات في المشاعر المقدسة.

حجاج الجمعيات الأهلية، فيتو

حج الجمعيات الأهلية، فيتو

حج الجمعيات الأهلية، فيتو

حجاج الجمعيات الأهلية

وقال رئيس البعثة:"نُولي أعلى درجات الاهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، وتم التأكد من جاهزية كافة وسائل النقل والمشرفين المرافقين للحجاج، مع توفير الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر."

وشدد على جاهزية المشرفين وفرق الدعم، فضلا عن التنسيق المستمر مع الجانب السعودي لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.

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