القبض على قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية خطيرة والسماح لأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة خلال سيرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما شكل تهديدًا واضحًا لسلامة المارة والركاب.

استعراض متهور على الطريق... والداخلية كانت بالمرصاد



وبالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، وكان برفقته شخصان آخران – وجميعهم من جنسية إحدى الدول الأجنبية. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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