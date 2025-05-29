جمعوا 7 ملايين جنيه، حبس اثنين من المتهمين في قضية مستريح الأدوية بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس اثنين من المتهمين في قضية مستريح الأدوية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية، بدائرة مركز شرطة طوخ.

قضية مستريح الأدوية في القليوبية

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من عدد من الأهالي مقيمين بدائرة المركز عددهم حوالي 40 شخصا بتضررهم من شخص ونجليه، مقيمين بذات العنوان لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها في مجال المستلزمات الطبية نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

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