الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وقفات احتجاجية للمحامين أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية غدًا

وقفات المحامين الاحتجاجية،
وقفات المحامين الاحتجاجية، فيتو

قرر  مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية غدًا الخميس 29 مايو.

قرارات المحامين التصعيدية بعد الإضراب العامة 

وأصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 21 يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

وقفات احتجاجية للمحامين 

كما قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29 /5 /2025، و18 /6 /2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

تأديب المحامين المخالفين 

وقرروا أيضًا إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة المحامين مع الرسوم القضائية المحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية المحاكم الابتدائية عبد الحليم علام

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

ثلاثي الأهلي في سفارة أمريكا لاستخراج تأشيرة كأس العالم

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

أخدتني في حضنها، عمرو الدجوي يكشف رد فعل جدته بعد دعوى الحجر

صاروخية مرموش في بورنموث تنافس على أفضل هدف بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تصريحات وزير التعليم عن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية