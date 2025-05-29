دفاع رجل أعمال متهم بقتل زوجته بالتجمع: كانت تعاني من مرض نفسي وتخلصت من حياتها

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر جلسة محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته في منطقة التجمع الخامس.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذي طالب ببراءة موكله، مشيرا إلى أن المجني عليها كانت تعاني من مرض نفسي وطالب بترجمة مذكراتها مرجحا أنها تخلصت من حياتها.

محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته



وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق، مما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها، وذلك عقب نشوب خلافات حادة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس إشارة من أحد المستشفيات، تفيد بوصول سيدة تُدعى "م. أ"، مصابة بكدمات وآثار خنق، وخضعت لعدة عمليات جراحية لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وسط وجود شبهة جنائية بالوفاة.

انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم هو زوج المجني عليها، رجل أعمال معروف، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها عليها بدنيًا، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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