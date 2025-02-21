الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

أولى جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة قتل زوجته في التجمع غدًا

محاكمة رجل أعمال
محاكمة رجل أعمال قتل زوجته

تنظر محكمة الجنايات غذا السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "م. أ" في منطقة التجمع الخامس.

 

محاكمة رجل الأعمال قاتل زوجته بالتجمع

وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "م. أ" مصابة بكدمات وآثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

 


على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.

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