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حوادث

إصابة والدها بجروح، تفاصيل جديدة في واقعة طعن طالبة خارج مودرن أكاديمي المعادي

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول إقدام طالبة على الشروع فى قتل زميلتها بسبب خلافات مالية بينهما على بيع هاتف محمول ثمنه 35 ألف جنيه، بمحيط جامعة مودرن أكاديمي بالمعادي أنها تعدت أيضا على والدها وأصابته بجروح وتم نقل المصابين إلى المستشفي.  

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة في المكان لتفريغها وكشف ملابساتها واستدعوا شهود العيان لسماع اقوالهم. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبتين، بمحيط جامعة مودرن أكاديمي بمنطقة المعادي، وإصابة إحداهن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة طالبة بجرح قطعي في الرقبة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالبة بسبب خلافات مالية بينهما على بيع هاتف محمول، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطالبة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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