الحبس 3 أشهر لموظف اخترق حساب زميلته الإلكتروني في العمل

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة موظف بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بتهكير الحساب الإلكتروني لزميلته وكتابة عبارات ونشر صور تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بهدف الإضرار بها في عملها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بزميلة له هي صديقة المجني عليها وبسبب خلافات مستمرة بينهما قررت إنهاء هذه العلاقة

وأضافت التحقيقات أن المتهم ظن أن المجني عليها وراء هذا القرار وأنها حرضتها على ذلك خاصة وأنها كانت دائما تنصحها بعدم استكمال الإرتباط به لأنه شخص غير مناسب لها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قرر الانتقام من المجني عليها بغرض فصلها من العمل ظنا منه أنه سيزيحها من طريقه ويتمكن من العودة والارتباط بزميلته فقام بقرصنة صفحة المجني عليها على فيسبوك ونشر عبارات وصور خادشة وغير لائقة منسوبة لها بالإضافة إلى عبارات سب وقذف في حق بعض الزلاء والمديرين بالشركة محل عملها بقصد فصلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.