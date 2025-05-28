اتحاد الكرة يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه

الأهلي، حرص مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على تقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة بمناسبة فوزه بدرع الدوري للمرة 45 في تاريخه

الأهلي يتوج بلقب الدوري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو اليوم الأربعاء، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تهنئة اتحاد الكرة للنادي الأهلي، فيتو

أرقام الأهلي في الدوري هذا الموسم بعد التتويج بلقب الـ45

وخلال مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم نجح الأحمر في الحصول على 58 نقطة، حيث خاض 25 مباراة، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 7 بينما خسر في مباراة واحدة اعتباريا كانت أمام الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة.

ونجح لاعبي الأهلي في تسجيل ((52)) هدفا طول مشوار الدوري الممتاز، بينما استقبلت شباك الفريق ((18)) هدفا.

كيف ساهم مارسيل كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45

وساهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي في رحلة تتويج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 45، وذلك قبل رحيله عن الفريق وتولي عماد النحاس المهمة الفنية.

وكانت مساهمة كولر في تتويج الأهلي بالدوري الـ45، عن طريق قيادة الفريق في 19 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل 7 لقاءات، وتلقي الهزيمة مرة وحيد اعتباريا بعد انسحاب الأهلي مع الزمالك في لقاء القمة.

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