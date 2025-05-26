الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاف يسند لمصر تنظيم دورة رخصة "برو" للمدربين

كاف، فيتو
كاف، فيتو

كشفت مصادر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إسناد تنظيم رخصة برو للمدربين إلى مصر، والتي ستقام في شهر يوليو القادم.

ويأتي قرار الكاف من أجل منح المدربين المصريين فرصة الحصول على رخصة التدريب "برو"، والتي تعد أعلى من الرخصة (A).

وبدأ اتحاد الكرة المصري في تنظيم أموره من أجل استضافة دورة رخصة “برو” للمدربين، وهي المعتمدة من الكاف للمدربين العاملين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كواليس تغيير شكل كأس دوري أبطال أفريقيا 

كشف لوكاس سبتمبر، مدير الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أسباب تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وحسب ما ذكره لوكاس سبتمبر في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية: “اتصل بي بعض أعضاء الكاف قائلين، لا بد من تغيير شكل المجسم، إنه صغير جدًا وسيئ، لهذا قمنا بأشهر من البحث لإيجاد الشكل المثالي”.

وتابع في تصريحاته: في السابق كانوا يحملون اللقب بيد واحدة، ولكن في الوقت الحالي يجب عليهم أن يحصلوا على عضلات كبيرة ليقوموا بذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاف مصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم رخصة برو اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى دورة رخصة “برو” للمدربين كأس الكونفدرالية الأفريقية دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

كاف ينقل إياب نهائي الكونفدرالية بين سيمبا ونهضة بركان إلى زنجبار

كاف يعلن موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في جنوب أفريقيا

"كاف" يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين للمشاركة في البطولات الأفريقية

تعيين فوزي لقجع نائبا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي "كاف"

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

إنبي.. كيف تحوّلت شركة بترول كبرى إلى مزرعة عائلية؟!

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي، غياب رئيس جامعة أكتوبر «الأبرز» (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية