كاف يسند لمصر تنظيم دورة رخصة "برو" للمدربين

كشفت مصادر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إسناد تنظيم رخصة برو للمدربين إلى مصر، والتي ستقام في شهر يوليو القادم.

ويأتي قرار الكاف من أجل منح المدربين المصريين فرصة الحصول على رخصة التدريب "برو"، والتي تعد أعلى من الرخصة (A).

وبدأ اتحاد الكرة المصري في تنظيم أموره من أجل استضافة دورة رخصة “برو” للمدربين، وهي المعتمدة من الكاف للمدربين العاملين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كواليس تغيير شكل كأس دوري أبطال أفريقيا

كشف لوكاس سبتمبر، مدير الإعلام والاتصال بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أسباب تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير شكل كأس دوري أبطال إفريقيا قبل المباراة النهائية المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وحسب ما ذكره لوكاس سبتمبر في تصريحات أبرزتها صحيفة البطولة المغربية: “اتصل بي بعض أعضاء الكاف قائلين، لا بد من تغيير شكل المجسم، إنه صغير جدًا وسيئ، لهذا قمنا بأشهر من البحث لإيجاد الشكل المثالي”.

وتابع في تصريحاته: في السابق كانوا يحملون اللقب بيد واحدة، ولكن في الوقت الحالي يجب عليهم أن يحصلوا على عضلات كبيرة ليقوموا بذلك.

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