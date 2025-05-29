ميونخ تتزين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا (صور)

تستعد مدينة ميونخ الألمانية لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنترميلان الإيطالي.

وشهد ملعب اليانز ارينا استعدادات كاملة لاستضافة المباراة، حيث وصلت كأس البطولة والكرة الرسمية للمباراة النهائية قبل يومين من النهائي المرتقب.

ويواجه باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ الألماني مساء السبت القادم، من أجل التتويج بلقب البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز دوري ابطال اوروبا

إنريكي يتحدث عن الفوز بدوري أبطال أوروبا

وشدد إنريكي على أن فريقه يستحق التأهل للمباراة النهائية، لكنه يدرك أن كل جهودهم ستضيع هباء إذا لم يحققوا الفوز دوري ابطال اوروبا القاري الذي يحلم نادي العاصمة الفرنسية بالحصول عليه للمرة الأولى في تاريخه.



وفي مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لسان جيرمان بموقع (إكس) قال إنريكي: "لم يتبق لنا سوى مباراة واحدة. لم يتبق سوى فريقين في دوري أبطال أوروبا، إنتر ونحن".

وأضاف إنريكي في تصريحاته: "إنتر فريق أكثر خبرة منا. لا شك أنهم يستحقون التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا نفخر بما حققناه. لكن يتعين علينا أن ننجز المهمة لأن هدفنا هو دخول التاريخ".

وفرض سان جيرمان، الذي خسر أمام بايرن ميونخ، نهائي نسخة المسابقة عام 2020، هيمنته على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، لكن الفوز بدوري ابطال اوروبا ظل بعيد المنال حتى الآن.

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