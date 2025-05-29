الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

صلاة عيد الأضحى المبارك،
صلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو
ads

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا حيث يوافق يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

 

تخصيص 214 ساحة لأداء صلاة العيد في سوهاج

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب


وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

 

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16


عيد الأضحى المبارك


كان الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية،  قد أعلن ظروف رؤية هلال ذو الحجة حيث ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق  27 مايو" يوم الرؤية".

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 

وظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد
غروب شمس ذلك اليوم " يوم الرؤية "، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية وظل الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "40: 49" دقيقة،أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية. فظل الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين " 9: 59 "دقيقة.

وتكون  وقفة عرفات العام 1446 هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5  ويكون عيد الأضحى المبارك  يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عيد الأضحي المبارك مواعيد صلاة عيد الأضحى موعد عيد الأضحى المبارك موعد وقفة عرفات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يهنئ المواطنين عقب صلاة عيد الفطر بمسجد السيد البدوي (صور)

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية