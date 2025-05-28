تخصيص 214 ساحة لأداء صلاة العيد في سوهاج

أعلن الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم تخصيص 214 ساحة بالإضافة إلى 6800 مسجد بمختلف مراكز المحافظة لأداء صلاة العيد، بالإضافة إلى توفير إمام وإمام احتياطي لكل ساحة، والالتزام بوقت وموضوع خطبة العيد.

تخصيص 214 ساحة لأداء صلاة العيد فى سوهاج

وأوضح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أن مديرية الأوقاف خصصت 214 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المراكز بالإضافة إلى 6800 مسجد في القرى والنجوع والمراكز جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن وقرى سوهاج.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن والقرى بتكثيف حملات نظافة بالشوارع المحيطة بساحات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

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