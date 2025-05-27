3 نصائح من وزارة السياحة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات

قدمت وزارة السياحة والآثار روشتة نصائح وتعليمات لحجاج بيت الله، وذلك تزامنا مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

نصائح وزارة السياحة والآثار لحماية الحجاج

وتضمنت النصائح التي قدمتها وزارة السياحة والآثار إلى الحجاج كالتالي:

- قيام الحجاج في يوم وقفة عرفات والذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج، بأداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

- إكثار الحجاج من شرب المياه وسيتم توزيع المظلات الواقية لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر.



- وقاية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري على رأس أولويات البعثة.



وأكدت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، على أهمية حماية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري تأتي على رأس أولويات البعثة لهذا الموسم وهو في إطار الخطة المتكاملة وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتقديم موسم حج سياحي آمن وتوفير أعلى مستويات الراحة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.

خطة وزارة السياحة والسفر لتفويج رحلات الحج

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة بمخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتعميم على جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة في المنشور المُشار إليه والتنبيه على حجاج السياحة بذلك حرصًا على سلامتهم.

وشددت على أهمية رفع درجة الوعي لدى الحجاج، بضرورة الإكثار من شرب المياه واستخدام الزمزميات المبردة بانتظام، إضافة إلى توزيع المظلات الواقية عليهم لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر، خاصة في فترات الظهيرة.

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