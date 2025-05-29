10 منح دراسية لطلاب مدارس STEM، قرارات مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الشهري

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ممثلا عن مجلس الجامعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 2025 بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية والتي مثلت لحظة تاريخية فارقة في تاريخ جامعة القاهرة ومسيرتها، مؤكدا على أن الجامعة الجديدة ستكون نموذجًا يحتذى به في تقديم برامج أكاديمية عصرية، وفي تنشئة أجيال تمتلك أدوات المعرفة الحديثة.

جامعة القاهرة ترحب بقرار وزير التعليم العالي بعودة مكتب التنسيق إليها

كذلك ثمن المجلس قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بإعادة فتح مكتب التنسيق المركزي للقبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية والمعاهد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، ووافق المجلس على التعاقد المؤقت خلال فترة التنسيق على خدمة الإنترنت عبر شبكات الجيل الرابع (4G) لتوفير مصدر تبادلي مع الإنترنت الخاص بالجامعة وذلك لضمان استقرار الخدمة واستمرارية الأعمال.

كما وافق المجلس، على إعادة تشكيل لجنة المنشآت الجامعية لتتولى دراسة مقترحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينهما وإعداد برامج تنفيذها، ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة، والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة وإجراء الترميمات اللازمة لها، وإبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية وتقويم أعمالها، وتقديم التقارير عنها والتأكد من سلامة المنشآت وسلامة استخدامها، وابداء الرأي في توظيفها التوظيف الأمثل.

رئيس جامعة القاهرة يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع رئيس جامعة القاهرة، مع أعضاء المجلس، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد فور انتهاء كل امتحان والعمل على سرعة إعلان النتائج.

كما استعرض الصادق، حصاد الأنشطة والفعاليات التي تمت علي مستوي الجامعة خلال شهر مايو الجاري، ووجه عمداء الكليات بإعداد تقارير خاصة حول حصاد مختلف الأنشطة والفعاليات التي تمت داخل مختلف كليات الجامعة على مدار العام حتى يتسنى التعرف على كافة المجهودات المبذولة داخل كل كلية.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال المجلس، عرضًا حول مقترح الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، والتي ارتكزت على برنامج التطوير الذي عرضه الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع بدء فترة رئاسته للجامعة، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها في يوليو المقبل.

كما استعرضت عبد الباري، الخطوات التي تم تنفيذها ضمن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت نشر الإصدار الأول من سياسات الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي لكافة المستفيدين بالجامعة، وتنفيذ مبادرات توعوية ودورات تدريبية لحوالي 500 عضو هيئة تدريس ورفع المحتوى على المنصة، واعتماد زيادة جوائز النشر الخاصة بأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واعتماد دورة الذكاء الاصطناعي بمركز FLDC كمتطلب أساسي للترقيات للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتدريب حوالي 85 موظفا على مستوى الجامعة، إلى جانب الإعداد للمؤتمر السنوي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة تمنح طلاب مدارس المتفوقين 10 منح دراسية

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توفير عدد (١٠) منح دراسية بالجامعة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الحاصلين على شهاداتهم للعام 2025/2024 فى قطاعات الهندسة والتكنولوجيا.



ووافق المجلس، علي العمل بنفس القواعد السابقة للقبول والإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ويستمر التقدم للمدن الجامعية عبر الموقع الرسمي للمدن علي شبكة الانترنت، والموقع الخاص بتقديم الملفات الالكترونية، حيث يبدأ التسجيل الإلكتروني بالموقع الرسمي للمدن الجامعية بالنسبة للطلاب القدامى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 حتي السبت الموافق 30 أغسطس 2025 للطلاب القدامى، وبالنسبة للطلاب المستجدين اعتبارًا من 9 أغسطس 2025 حتي 6 سبتمبر 2025، على أن يتم فتح الموقع للتسجيل مرة أخري بعد هذه المواعيد في اليوم التالي مباشرة لظهور نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والمعادلة ولمدة ثلاثة أيام حتي يتمكن الطلاب من التسجيل على الموقع.

الكلية.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة باللغة الإنجليزية (Applications of artificial intelligence agriculture) كبرنامج خاص بمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي العقد المقترح بين كلية طب قصر العينى ووزارة الدفاع بشأن إنشاء دبلومة "طب الكوارث" كدرجة مشتركة مع الأكاديمية الطبية العسكرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.