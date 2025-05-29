الخميس 29 مايو 2025
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في تعدي طالبة على معلمة بالهرم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

استمعت النيابة المختصة بالجيزة إلى أقوال عدد من شهود العيان من الطلاب والمعلمين، في واقعة اتهام طالبة بالاعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم، حيث أفاد الشهود بوقوع مشادة كلامية بين الطالبة والمعلمة تطورت لاحقا إلى مشاجرة أمام الفصول عقب انتهاء الامتحانات.

وأمرت جهات التحقيق باستدعاء مسؤولي المدرسة لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة ما جرى.

 

وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها عقب بلاغ تلقاه المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من معلمة تبلغ من العمر 55 عامًا، اتهمت فيه طالبة بالاعتداء عليها بالسب والضرب داخل المدرسة أثناء الامتحانات.

على الفور، تحركت قوة أمنية إلى المدرسة وتم ضبط الطالبة المتهمة، والتي تبلغ من العمر 14 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وخلال استجوابها أمام النيابة، أقرت الطالبة بأنها كانت تقف في طرقة الفصول عقب انتهاء الامتحان، وفوجئت بالمعلمة تطلب منها المغادرة، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تبادل للسباب، نافية تمامًا قيامها بالاعتداء بالضرب، ومؤكدة أنها كانت في موقف دفاع عن النفس.

وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الهرم قسم شرطة الهرم التعدي علي معلمة

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