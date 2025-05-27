الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي قوة أمنية على شاب والتسبب في وفاته بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم بتعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن الواقعة تعود إلى تاريخ 26 من الشهر الجاري، حيث كانت قوة أمنية تؤدي مهامها في ضبط مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، يقودها سائق وبرفقته شخص آخر له معلومات جنائية، وذلك بأحد شوارع دائرة قسم شرطة العطارين.

وخلال محاولة القوة استيقاف المركبة، حاول مستقل التوك توك الفرار، فترجل الراكب المرافق محاولًا الهرب سيرًا على الأقدام، لكن قائد التوك توك اصطدم به عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته.

سقوط أبطال فيديو البلطجة في الهرم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

تم نقل الشخص المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، في حين تم ضبط التوك توك وقائده على الفور.

وأشار المصدر إلى أن التحريات وسماع أقوال شهود العيان أيدت الرواية المذكورة، كما تم التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة، يُظهر بوضوح لحظة اصطدام قائد التوك توك بالمرافق دون تدخل من أي طرف أمني.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا في حينه، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكندرية الاسكندرية النيابة العامة بمنطقة العطارين شرطة العطارين قسم شرطة العطارين محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

سقوط أبطال فيديو البلطجة في الهرم

مجاملة في فرح تنتهي بالكلابشات، الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض الأسلحة البيضاء بالشرقية

توافد حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فى أجواء إيمانية وتيسيرات كبيرة

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 17 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

ضبط عاطلين بحوزتهما 26 كيلو كوكايين بالإسماعيلية بقيمة 78 مليون جنيه

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتهديد من الشرطة والاستيلاء على أرض زراعية بالبحيرة

قائد دراجة نارية يتحرش بفتاة ويتعدى عليها في مدينة نصر

الشرطة تبحث عن المتهم، سيدة تقفز من ميكروباص هربًا من تحرش السائق بها تحت تهديد السلاح بأكتوبر

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية