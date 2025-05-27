مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي قوة أمنية على شاب والتسبب في وفاته بالإسكندرية

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله على بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم بتعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص بمنطقة العطارين في محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى وفاته، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن الواقعة تعود إلى تاريخ 26 من الشهر الجاري، حيث كانت قوة أمنية تؤدي مهامها في ضبط مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، يقودها سائق وبرفقته شخص آخر له معلومات جنائية، وذلك بأحد شوارع دائرة قسم شرطة العطارين.

وخلال محاولة القوة استيقاف المركبة، حاول مستقل التوك توك الفرار، فترجل الراكب المرافق محاولًا الهرب سيرًا على الأقدام، لكن قائد التوك توك اصطدم به عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته.

تم نقل الشخص المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، في حين تم ضبط التوك توك وقائده على الفور.

وأشار المصدر إلى أن التحريات وسماع أقوال شهود العيان أيدت الرواية المذكورة، كما تم التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة، يُظهر بوضوح لحظة اصطدام قائد التوك توك بالمرافق دون تدخل من أي طرف أمني.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا في حينه، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها.

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