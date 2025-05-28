الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مائل للحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، حيث يسود  طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاط للرياح على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاط للرياح على هذه المناطق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في القاهرة والمحافظات

طقس ربيعى غدا على أغلب الأنحاء ورياح على الجنوب

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحرين وخليج السويس

حالة الطقس اليوم، انكسار الموجة الحارة وأمطار وأتربة بهذه المناطق

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

ثلاثي الأهلي في سفارة أمريكا لاستخراج تأشيرة كأس العالم

أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

صاروخية مرموش في بورنموث تنافس على أفضل هدف بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أخدتني في حضنها، عمرو الدجوي يكشف رد فعل جدته بعد دعوى الحجر

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تصريحات وزير التعليم عن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية