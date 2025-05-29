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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

تفقد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الخميس، عددا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، التابعة لإدارة العريش التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وتفقد محافظ شمال سيناء مقر لجنة فتيات العريش حيث ادى طلاب القسم العلمى الامتحان في مادة القرآن الكريم كما توجه لمقر لجنة بنين العريش وتأكد من توفر الخدمات الطبيَّة والأمنية والخدمية بمقر اللجنة، وتوفر أدوية الطوارئ داخل اللجنة تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأعلنت المنطقة الأزهريّة بشمال سيناء أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بالمحافظة هذا العام 617 طالبًا وطالبة، منهم 262 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، 355 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، في 6 لجانٍ امتحانية على مستوى المحافظة.

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وانطلقت الامتحانات تحت إشراف الدكتور عادل السايس مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ومحمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

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