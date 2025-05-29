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3386 طالبا يؤدون امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء

الامتحانات, فيتو
الامتحانات, فيتو

بدأ طلاب التعليم الفني اليوم الخميس امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) ثلاث وخمس سنوات وإعداد مهني في محافظة شمال سيناء وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

بدء امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء

وبدأ 3386 طالبا وطالبة موزعين على 23 لجنة امتحانية امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) ثلاث وخمس سنوات وإعداد مهني.

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز المدارس بالأثاث المناسب، وتم التأكد من تهوية اللجان الامتحانية، وتم الاتفاق مع الجهات الأمنية الخاصة بتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، كما تم التعاون مع جميع الجهات الحكومية من وزارة الداخلية، والتموين ومجالس المدن، والصحة، والكهرباء ومرفق المياه.

وأعلن المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني انه فور صدور التعليمات تم كل ما هو متاح لنجاح العملية الامتحانية، وتم تجهيز كل من اللجان الامتحانية والبالغ عددها (23) لجنة امتحانية بجميع المستلزمات من أثاث ومبردات للمياه، كما تم تجهيز الاستراحات بالأسرة والثلاجات وجميع مستلزمات المعيشة.

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2886 طالب يؤدون امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء غدا

 


 ويأتي توزيع الطلاب الذين يؤدون الامتحانات كالتالي:


التعليم الصناعي

 إجمالي عدد الطلاب (1848) طالبا وطالبة

عدد طلاب مرحلة الثلاث سنوات (1448) طالبا وطالبة

عدد طلاب مرحلة الخمس سنوات (162) طالبا وطالبة

عدد طلاب مرحلة الثانوي المهني (238) طالبا وطالبة


 

التعليم التجاري


 عدد الطلاب (842) طالبا وطالبة


التعليم  الفندقي

عدد الطلاب (81) طالبا وطالبة


 

التعليم  الزراعي

إجمالي عدد الطلاب (115) طالبا وطالبة

عدد طلاب مرحلة الثلاث سنوات (35) طالبا وطالبة

عدد طلاب مرحلة الثانوي المهني (80) طالبا وطالبة.

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