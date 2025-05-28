أحمد المسلماني في منتدي دبي: ثقافة الترند مصدر تهديد للأمن القومي

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن ثقافة الترند التي تغلب عليها السطحية والابتذال، تمثل خطرًا علي المعرفة، وتدمر جدول الأعمال الجاد للمجتمع، وتطرح أولويات تتسم بالتفاهة والشخصنة وانعدام القيمة.

تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وأضاف “المسلماني” خلال الكلمة التي ألقاها في منتدي دبي للإعلام: "مثل هذه الأمور تبعد المجتمع عن حركة العلم وخريطة الابتكار في العالم. كما أنها تهيل التراب علي المنجزات البشرية الجارية لصالح الإضاءة علي صغائر الأمور وصغار البشر. وهو ما يمثل رافدًا جديدًا في روافد تهديد الأمن القومي. الأمر الذي يوجب اليقظة العقلية، ورفع حالة الطوارئ الفكرية".

وانتقد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ما يمكن تسميته (الإعلام للإعلام) مثل مقولة (الفن للفن) ذلك أن هناك وظيفة حضارية للإعلام، ضمن الوظيفة الحضارية للدولة والأمة، ومن المؤسف أن البعض يتمادي في توسيع مساحة إعلام التسلية في وقت نحتاج فيه إلي بناء الوعي، وتعزيز الانتماء، وإعلاء شأن العقل. ومن الخطأ المقارنة بيننا وبين النموذج الأمريكي للإعلام، ففي أمريكا لا تقود التسلية البلاد، وإنما تقودها الجامعات، المؤسسات، والشركات، ومراكز الفكر، والنخب الثقافية والعلمية، ومن غير الصواب قراءة الغرب من منظور التسلية وقتل الوقت، إذ تجب قراءته من منظور الإبداع، والابتكار، وعدد براءات الاختراع، وسباق التكنولوجيا، وفائض المعرفة.



جاء ذلك في الجلسة المخصصة لوزراء الإعلام العرب، والتي شارك فيها وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، ووزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله آل حامد. وأدارتها الإعلامية هند النقبي من مؤسسة دبي للإعلام.

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