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محافظات

ضبط سلع تموينية مدعمة داخل محل عطارة في الإسكندرية

تموين الاسكندريه
تموين الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

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جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان  مدير الإدارة  وخالد عوض وأحمد شكري ومحمود راشد مفتشي الإدارة بحملات مكبرة على الأسواق.

 

أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سلع تموينية مدعمة داخل محل عطارة وتم التحفظ على ٢٣٥ كيس مكرونة زنة الكيس ٣٥٠ جم و٧٦٠ كيس مكرونة زنة  الكيس٤٠٠ جم، و١٧ زجاجة زيت بدون بيانات، وضبط محل لحيازته وعرضه للبيع  سجائر مجهولة المصدر، وتم مصادرة ٦٤٠ علبة سجائر متنوعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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التموين بمحافظة الاسكندرية الفريق أحمد خالد

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