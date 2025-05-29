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حوادث

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي بواقعة دهس بطل مصر في كمال الأجسام

حادث، أرشيفية
حادث، أرشيفية

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي بواقعة دهس  عبد الله عبد الفتاح  بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام،، بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب في حادث سير مروع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، نتيجة تصادم سيارة نقل وسيارة ملاكي. 

 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية هو عبد الله عبد الفتاح   بطل مصر  في كمال الأجسام، ولقي مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته، بعد أن دهست إحدى المقطورات سيارته الملاكي.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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