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رياضة

ليفربول يحيى ذكرى مصرع 39 مشجعا في كارثة ملعب هيسل

ليفربول يحيى ذكرى
ليفربول يحيى ذكرى وفاة 39 مشجعا خلال كارثة ملعب هيسل

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، على إحياء الذكرى الأربعين على وفاة 39 مشجعا، خلال كارثة ملعب هيسل في بلجيكا. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للنصب التذكاري معلقًا: "نحيي اليوم ذكرى 39 مشجعًا فقدوا حياتهم في ملعب هيسل في بلجيكا.. قلوبنا مع جميع المتضررين من هذه المأساة".  


وكانت كارثة ملعب هيسل، وقعت في يوم 29 مايو عام 1985، قبل انطلاق مباراة يوفنتوس وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما تدافع المشجعين هروبًا من انهيار جدار في ملعب هيسل في بلجيكا، وذلك قبل بداية اللقاء.

 

كارثة ملعب هيسل


وأدت الحادثة لسقوط 39 مشجعا ضحايا، أغلبهم من جماهير يوفنتوس، وتعرض 600 آخرين لإصابات.


وأدت تلك الحادثة إلى قيام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحظر الأندية الإنجليزية من المشاركة في المسابقات الأوروبية حتى موسم 1990 /1991، كما تم استبعاد نادي ليفربول من المشاركات، ووجهت تهمة القتل العمد إلى 14 من مشجعي الريدز.

ويحرص النادي الإنجليزي في كل عام، لإحياء ذكرى ضحايا الحادث، والذي وصفه الاتحاد الأوروبي، بأنه أحلك ساعة في تاريخ مسابقات الاتحاد الأوروبي.

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