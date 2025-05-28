تضامنا مع الضحايا، مدرب ليفربول يعتذر عن حفل جوائز بعد حادث الدهس

قرر آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عدم حضور حفل رابطة مدربي الأندية بعد حادث دهس الجماهير في احتفالية الدوري الإنجليزي.

وكان من المقرر أن يتسلم مدرب ليفربول جائزتين في حفل رابطة مدربي الأندية، لكنه قرر الانسحاب تضامنًا مع المتأثرين بالحادث.

وأعرب آرني سلوت عن إعجابه بسرعة الاستجابة الطارئة للحادث الخطير الذي وقع يوم الإثنين.

صفقة جديدة تقترب من ليفربول

ويبدو أن ليفربول يضع هوجو إيكيتيك مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني في قائمة أهدافه الحالية للتعاقد معه في الصيف المقبل.

نجم فرانكفورت على رادار ليفربول

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية “ ليفربول يسعى لضم اللاعب إلى صفوف الفريق، وقد أجرى النادي محادثات مع اللاعب أو وكيل أعماله، ويُقال: إن المدرب أرني سلوت والمدير الرياضي مايكل إدواردز مهتمان بضمه إلى الفريق”.

وتابعت شبكة سكاي سبورتس: إيكيتيك لاعب شاب واعد، وقد يكون إضافة قوية لفريق ليفربول، خاصة أنه يمتلك المهارات والقدرات التي يبحث عنها سلوت وإدواردز. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان ليفربول سيتمكن من إتمام الصفقة بنجاح.

ولعب إيكيتيك بجوار عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني في اينتراخت فرانكفورت قبل أن ينتقل الهداف المصري إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.

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