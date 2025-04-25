الجمعة 25 أبريل 2025
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أخبار مصر

محاولة انتحار شاب من أعلى الجامع الأزهر والأمن ينقذه في اللحظات الأخيرة

محاولة شاب القفز
محاولة شاب القفز من أعلى الجامع الأزهر

 

شرع  شاب في  الانتحار بالقفز من أعلى سطح  الجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، في واقعة  أثارت ذهول المصلين .

وتدخل أفراد الأمن ومسؤولو المسجد بسرعة وتمكنوا من السيطرة على الموقف وأنقذوا الشاب قبل سقوطه، في لحظة حبست أنفاس الجميع داخل ساحة الجامع.

ولم تُعرف حتى الآن دوافع الشاب وراء محاولته، فيما تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط دعوات بضرورة تعزيز التوعية والدعم النفسي للشباب.

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الجامع الأزهر محاولة للانتحار صلاة الجمعة إنتحار شاب أفراد الأمن جامع الأزهر

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