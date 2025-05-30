أعلى شهادة في بنك مصر بعد تخفيض الفائدة

يبحث الكثير من عملاء البنوك عن أعلى شهادة إدخار في بنك مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في آخر اجتماع له.

وكشف مسؤولون بنك مصر أن أعلى شهادة حاليا هي الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة.

وقررت لجنة الأصول والخصوم بـبنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%.

وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، وتخفيض العائد بمقدار 1%.

ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري، لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.

علما بأنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ "شهادة يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الإيداع إلى 24%، وكذلك سعر الإقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.

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