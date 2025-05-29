الدقهلية تودع آخر حجاج بعثة الجمعيات الأهلية (صور)

ودعت محافظة الدقهلية آخر حجاج بعثة الجمعيات الأهلية صباح اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي بـ 45 حاجا وهم حجاج المستوى الأول، بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

مغادرة آخر رحلات حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

ويرافق الحاج مشرف المجموعة الدكتور محمد السعيد عطا، حيث يرافقهم طوال فترة إقامتهم فى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة.

وصرحت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج، قامت بالتعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم فى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة إلى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك، أيضا التعاقد على الخيام فى عرفات وفى "منى.

توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات خاصة كبار السن

وأكدت علي توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات خاصة كبار السن، حيث يتواجد مع البعثة مشرف لكل 46 حاجا لمساعدة الحجاج وخدمتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن،

كما نسقت الوزارة مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم إلى أنه تم التعاقد على فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الدينى للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

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