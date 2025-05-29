الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدقهلية تودع آخر حجاج بعثة الجمعيات الأهلية (صور)

حجاج الجمعيات الأهلية
حجاج الجمعيات الأهلية في الدقهلية، فيتو

ودعت محافظة الدقهلية آخر حجاج بعثة الجمعيات الأهلية صباح اليوم الخميس إلى مطار القاهرة الدولي بـ 45 حاجا وهم حجاج المستوى الأول، بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

مغادرة آخر رحلات حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية.

ويرافق الحاج  مشرف المجموعة الدكتور محمد السعيد عطا، حيث يرافقهم طوال فترة إقامتهم فى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة.

وصرحت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج، قامت بالتعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم فى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة إلى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك، أيضا التعاقد على الخيام فى عرفات وفى "منى.

 

توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات خاصة كبار السن

وأكدت علي توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات خاصة كبار السن، حيث يتواجد مع البعثة مشرف لكل 46 حاجا لمساعدة الحجاج وخدمتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن، 

كما نسقت الوزارة مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم إلى أنه تم التعاقد على فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الدينى للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي بالدقهلية الدقهلية الجمعيات الأهلية القاهرة الدولي المؤسسة القومية لتيسير الحج المملكة العربية السعودية حجاج الجمعيات الأهلية لجمعيات الاهلية محافظة الدقهلية مكة المكرمة والمدينة المنورة وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي للحرف اليدوية ويؤكد دعمه للصناعات التراثية (صور)

مقطع مرعب، انهيار جليدي ضخم يمحو قرية كاملة في سويسرا (فيديو)

قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة

إدارة ترامب تستأنف على حكم المحكمة التجارية بمنع فرض الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية بدءا من اليوم

مقطع مرعب، انهيار جليدي ضخم يمحو قرية كاملة في سويسرا (فيديو)

رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة

سجل هنا، أهداف ومزايا مبادرة "الرواد الرقميون"

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29 مايو 2025

نظر استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين على حكم المؤبد 23 يونيو

خدمات

المزيد

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

المزيد

انفوجراف

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية