الخميس 29 مايو 2025
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رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفات ومنى

رئيس بعثة الجمعيات
رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفة،فيتو
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تفقد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي أجراها للتأكد من جاهزية المخيمات واستيفائها لكل معايير السلامة  قبل استلامها رسميا.

مخارج الطوارئ ومسارات الحركة داخل المخيمات

وخلال الجولة، تابع عبد الموجود أوضاع الخيام والمرافق الملحقة بها، واطلع على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج، من تهوية ومكيفات ودورات مياه، إضافة إلى مخارج الطوارئ ومسارات الحركة داخل المخيمات، مشددًا على ضرورة توفير أعلى درجات الأمان والراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج.

والتقى عبد الموجود بالجانب السعودي المسؤول عن تنظيم وتجهيز المخيمات، حيث تم بحث ملاحظات بعثة حج الجمعيات الأهلية على المخيمات، وأوصى بسرعة تنفيذ التحسينات المطلوبة، لضمان جاهزية المواقع قبل استلام المخيمات مساء اليوم.

تفاصيل إقامة وتنقل الحجاج

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بكل تفاصيل إقامة وتنقل الحجاج، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على متابعة الاستعدادات على الأرض، وتقديم خدمة متميزة لحجاج الجمعيات الأهلية بما يليق بمناسك الحج.

ومن المقرر أن تستكمل البعثة جولات المتابعة خلال الأيام المقبلة في مكة والمشاعر المقدسة، استعدادًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات وفق الجدول الزمني.

وفي سياق آخر، عقد عبد الموجود، اجتماعا تنسيقيا مع رئيس البعثة الطبية المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446هـ (2025م).

وتناول اللقاء التنسيق بين البعثتين لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، والتأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التواصل بين المشرفين الطبيين ومشرفي الجمعيات الأهلية لتسهيل تقديم الخدمات الطبية.

وأشاد عبد الموجود بالتعاون مع البعثة الطبية لضمان سلامة الحجاج، مشيرا إلى أن البعثة الإشرافية تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الحجاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر.

 

الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية

 

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية جيدة، كما هناك متابعة للحجاج من خلال تواجد العيادات الطبية بالمخيمات التابعة لبعثة وزارة الصحة طوال الـ ٢٤ ساعة، حيث يتم تقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري حال وجود أى شكوى.

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