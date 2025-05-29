الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

بمشاركة مصر، موعد قرعة كأس العالم للشباب في تشيلي

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة  كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا التي ستقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.


موعد قرعة كأس العالم للشباب 2025


من المقرر أن تُجرى قرعة بطولة كأس العالم للشباب في العاصمة سانتياجو، تشيلي، اليوم  الخميس، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت تشيلي، 1 صباح يوم الجمعة 30 مايو.

 بينما سيتولى مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خايمي يارزا إجراء القرعة، وسيساعد يارزا نجم كرة القدم في أمريكا الجنوبية خوان بابلو سورين، القائد السابق للمنتخب الأرجنتيني.

 

ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي نهائيات كأس العالم، بعد أن نظّمت النسخة التي أُقيمت عام 1987، حين كانت تُعرف باسم بطولة العالم للشباب، وفي تلك المناسبة، تغلبت يوغوسلافيا على ألمانيا الغربية بركلات الترجيح لتتوّج باللقب، كما استضافت تشيلي كأس العالم لكرة القدم عام 1962، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2008، وكأس العالم تحت 17 سنة 2015.

تمثل القرعة علامة فارقة أخرى في الفترة التي تسبق الحدث العالمي الضخم، حيث يضم برنامج البطولة الفريقين الأكثر تتويجًا بالبطولة: الأرجنتين، بستة ألقاب، والبرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، فيما تُعد كاليدونيا الجديدة هي الدولة الوحيدة التي ستشارك لأول مرة

تتكون البطولة من 24 فريقًا، من بينها مصر، وتأتي على النحو التالي:

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

الكونكاكاف: كوبا، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، تشيلي الدولة المضيفة، كولومبيا، باراجواي.

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