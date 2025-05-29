السويد تختار مصر بوابة للتصدير إلى ثلاث قارات.. 40% نموًا في التبادل التجاري بين البلدين.. والطموحات تتجه للأسواق العالمية

بينما تعزز مصر مكانتها كبوابة اقتصادية تربط ثلاث قارات، تخطو السويد خطوات واسعة لتعظيم استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد والتحسن المتسارع في مناخ الأعمال.

منتدى الأعمال المصري السويدي

وخلال منتدى الأعمال المصري السويدي في القاهرة، كشف مسؤولون من الجانبين عن طموحات مشتركة لرفع التبادل التجاري، الذي قفز بنسبة 40% العام الماضي، وتعزيز الصناعات المحلية بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فما هي القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات السويدية؟ وكيف تستعد مصر لاستقبال المزيد من الشركات العالمية؟

وأكد بنجامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أن بلاده تستهدف زيادة استثماراتها في مصر عبر قطاعات متعددة، للاستفادة من الموقع الجغرافي المصري كجسر تصديري إلى أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري السويدي بالقاهرة، الذي شهد مناقشات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

شركات سويدية راسخة.. وإمكانات تصديرية واعدة

وتتواجد شركات سويدية كبرى مثل "إريكسون" و"فولفو" منذ عقود في السوق المصري، حيث تسعى الآن لتعزيز إنتاجها المحلي وزيادة الصادرات، وكشف دوسا عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 40% العام الماضي، ليصل إلى 78.8 مليار جنيه مصري، مدفوعا بارتفاع الصادرات السويدية إلى مصر بنسبة 37%، والصادرات المصرية إلى السويد بنسبة 28%.

وأوضح أن الشركات السويدية لا تستهدف فقط السوق المحلية، بل تنظر إلى مصر كمنصة لتصدير المنتجات إلى القارات الثلاث، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والهندسة.

مصر أكبر شريك للسويد في أفريقيا

تصدر السويد إلى مصر منتجات مثل الخشب، الحديد، المستحضرات الصيدلانية، والمركبات، بينما تصدر مصر فواكه، خضروات، سجاد، ومواد كيميائية، وتعد مصر أكبر شريك تجاري للسويد في أفريقيا، وثالث أكبر شريك في الشرق الأوسط.

من جانبه، أشار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الجمركية، مستهدفين تقليل زمن الإفراج إلى يومين فقط بنهاية 2024، لجذب المزيد من الاستثمارات.

فولفو وإريكسون.. نموذجان للشراكة الناجحة

وكشف دان بيترسون، نائب رئيس "فولفو للحافلات"، عن خطط لتعزيز الإنتاج المحلي بالشراكة مع "جي بي كورب" المصرية، بهدف مضاعفة الصادرات إلى أفريقيا والشرق الأوسط. كما تدرس الشركة التحول نحو الحافلات الكهربائية والهيدروجين في مصر.

وفي قطاع التكنولوجيا، أكد فيفيك ساشديفا من "إريكسون" أن مصر تُعد من أكبر 3 أسواق للشركة، مع استثمارات في الذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل الخامس، حيث تخصص 18% من أرباحها للبحث والتطوير.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر، بينما تسعى السويد لتعميق شراكتها الاستراتيجية مع واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا في المنطقة.

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