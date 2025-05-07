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اقتصاد

سفير السويد: نتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أعرب السفير داج يولين دانفلت السفير السويدي بالقاهرة عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

واستقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

وأكد  أن المنتدى المرتقب سيكون خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن الوفد السويدي المشارك في المنتدى سيضم ممثلين عن عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات السويدية.

ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار

ولفت  إلى أن بلاده تنظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار، وتسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المشتركة.

وبدورها أوضحت يوهانا نودر رئيسة الشؤون الاقتصادية والترويج التجاري والثقافي والاتصالات بالسفارة أنه يجري العمل على دعوة عدد من الوزراء المعنيين للمشاركة في المنتدى، بما يسهم في تقديم صورة شاملة للمستثمرين عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وشددت على أهمية البنية التحتية الرقمية والمناخ الاستثماري المستقر في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى امتدادًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم بيئة الأعمال في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من خلال شراكات استراتيجية مع دول رائدة مثل السويد.

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السفير داج يولين دانفلت السفير السويدي بالقاهرة السفير داج يولين دانفلت الاستثمار

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