إزالة 50 طاحونة وكسارة خاصة بالتنقيب عن الذهب في أسوان

واصلت أجهزة محافظة أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.

التعامل الفورى مع أى مخالفات

وفى هذا الإطار أوضح محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأنه طبقًا لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب.

أضاف أن تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 50 طاحونة وكسارة خاصة بالذهب داخل 10 مواقع بنطاق قروي عنيبة وخريت، موضحًا بأن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات مختلفة، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة.

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