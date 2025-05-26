أحمد هنو ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة أبو سمبل السياحي (صور)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قصر ثقافة أبو سمبل بفنيسيا الشرق، وشارك فى فعاليات الافتتاح اللواء خالد اللبان مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

تطوير قصور الثقافة

ومن جانبه أكد وزير الثقافة أن وفقًا لخطة الوزارة يتم تطوير قصور الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية، وتم إنشاء قصر ثقافة أبو سمبل بما يتناسب مع التطور الثقافي والتقنى فى ظل ما يمتلكه من نوادى للتكنولوجيا والأدب، ومراكز للحرف التراثية وعجانة كاملة للخزف وغيرها من المميزات الأخرى، وأهمية الحفاظ على قصر الثقافة وتحقيق الاستغلال الأمثل له.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال أن للثقافة والفنون دور رائد باعتبارها القوى الناعمة لمصر ونافذة التواصل مع الشعوب والثقافات الأخرى، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو واهتمامه الملحوظ لدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة أو بإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات، والتى يأتى على رأسها حالة الزخم الفنى والثقافى الكبير الذى تحتضنه مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة على مدار العام.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بإقامة هذه الصروح التنويرية، ليخرج على هذا المستوى الراقى، وليكون نقطة مضيئة فى أقصى جنوب مصر وهى مدينة أبو سمبل التى تمثل بقعة جميلة.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الشركات السياحية لوضع قصر ثقافة أبو سمبل على البرنامج السياحى للأفواج الزائرة، وهو الذى يتوازى مع تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية بشكل منظم، بينما قدم أهالى مدينة أبو سمبل خالص شكرهم للاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة هذا الصرح الرائع الذى يعد بمثابة مركز ثقافي دولى وعالمى.

وقدموا شكرهم لوزير الثقافة ومحافظ أسوان لافتتاح قصر الثقافة فى ثوبة الجديد عقب إنشائه ليكون قبلة للسائحين والزائرين.

يذكر أن قصر ثقافة أبو سمبل يضم معرض الفنون التشكيلية، والذى تم عرض 26 عملا فنيا به، وتم إنشاء القصر على مساحة 5170 م2، ويتكون من دورين العلوى ويحتوى على المسرح ونادى الأدب، ونادى تكنولوجيا المعلومات، ومعرض الفنون التشكيلية والحرف البيئية، وقاعة أنشطة ومكتبة عامة ومكتبة للطفل، فضلًا عن غرفة كبار الزوار، أما الأرضي فيضم 25 غرفة فندقية، علاوة على منظومة إطفاء حديثة، وصالة انتظار وأوفيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.