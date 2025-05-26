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محافظات

اندلاع حريق بجزيرة نيلية بأسوان والحماية المدنية تحاول السيطرة

حريق في جزر سالوجا
حريق في جزر سالوجا وغزال بأسوان، فيتو

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، بلاغا بنشوب حريق في الزراعات الواقعة بإحدى الجزر النيلية "سالوجا وغزال"، الواقعة بمدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإنقاذ النهري للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

حريق في الزراعات 

وتبين أن النيران التهمت مساحة كبيرة من الزراعات بإحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان، وجاري السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان النيران اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان

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