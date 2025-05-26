اندلاع حريق بجزيرة نيلية بأسوان والحماية المدنية تحاول السيطرة

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، بلاغا بنشوب حريق في الزراعات الواقعة بإحدى الجزر النيلية "سالوجا وغزال"، الواقعة بمدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإنقاذ النهري للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

حريق في الزراعات

وتبين أن النيران التهمت مساحة كبيرة من الزراعات بإحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان، وجاري السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، والوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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