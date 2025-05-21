الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة بسبب خلافات مالية بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة المطرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات متفرقة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابات، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين  الطرف الأول: شخصان، مصابان بجروح وكدمات، والطرف الثاني: ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان مصابان بجروح وكدمات.

وتبين من التحريات أن خلافات مالية بين الطرفين، هي سبب المشاجرة التي استخدمت فيها أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتم ضبط الطرفين في حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح المطرية قسم شرطة المطرية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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