2886 طالب يؤدون امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية بشمال سيناء غدا

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق غدا الخميس امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري- فندقي - زراعي) ثلاث وخمس سنوات وإعداد مهني .

امتحانات المواد التحريرية للدبلومات الفنية

وتم تجهيز المدارس بالأثاث المناسب، وتم التأكد من تهوية اللجان الامتحانية، وتم الإتفاق مع الجهات الأمنية الخاصة بتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة كما تم التعاون مع جميع الجهات الحكومية من وزارة الداخلية، والتموين ومجالس المدن، والصحة، والكهرباء ومرفق المياه.

وأعلن المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني انه فور صدور التعليمات تم كل ما هو متاح لنجاح العملية الامتحانية، وتم تجهيز كل من اللجان الامتحانية والبالغ عددها ( 23) لجنة امتحانية بجميع المستلزمات من أثاث ومبردات للمياة، كما تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والثلاجات وجميع مستلزمات المعيشة

وأعلنت المديرية أن عدد طلاب الفني موزعين كالتالي: بالتعليم الصناعي ( 1848) طالب وطالبة، والتعليم التجاري (842) طالب وطالبة، والتعليم الفندقي (81) طالب وطالبة، والتعليم الزراعي (115) طالب وطالبة.

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