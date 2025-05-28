استمرار مغادرة أفواج الحجاج من ميناء نويبع عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"

شهد ميناء نويبع البحري اليوم مغادرة 1397 حاجا و32 باص عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"، في أجواء من التنظيم والانسيابية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة نقل حجاج بيت الله الحرام.

مغادرة أفواج الحجاج من ميناء نويبع عبر العبارتين "آيلة" و"سينا

وبذلك يرتفع إجمالي الحجاج المغادرين عبر ميناء نويبع منذ بدء موسم السفر إلى 5463 حاجًا و151 أتوبيسًا حتى الآن، وسط استعدادات شاملة وتنسيق كامل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وشركات النقل البحري، والجهات الأمنية والتنظيمية المختصة، لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري خلال موسم الحج، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية الحركة وتيسير عملية السفر للحجاج، مشددًا على ضرورة المتابعة اللحظية لحركة العبارات، وتقديم كافة التسهيلات لراحة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على توفير أفضل الخدمات للحجاج.

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