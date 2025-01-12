نغم صالح تعيد إحياء أغنية شريهان "بيبة" من فيلم عرق البلح (فيديو)

طرحت الفنانة والمطربة نغم صالح عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أجدد أعمالها الغنائية "طوفان"، بشكل فيديو كليب مصور.

أغنية بيبة لشريهان

وتمزج نغم صالح بين كلماتها وألحانها مع روح أغنية "بيبة" الشهيرة للنجمة شريهان التي ظهرت لأول مرة في فيلم عرق البلح مع النجمة عبلة كامل.

لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية مع اعتمادها على "لوك" جديد تظهر به خلال أحداث الكليب الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

نغم صالح

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية.

بجانب انشغالها في عالم التمثيل وبدراستها في معهد الفنون المسرحية، فهي تقدم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

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