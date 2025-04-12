حكاية شريهان مع السرطان وحقيقة إصابتها مرة أخرى

أثارت الفنانة شريهان، قلق جمهورها، في الساعات الماضية، بعد ظهورها بوجه متورم في جنازة "حماة" الفنان المصري رامي صبري.

وتسأل الكثير من المتابعين عن الحالة الصحية، للفنانة شريهان، وسر تورم وجهها، وعلاقة إصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي أصيبت به عام 2002.

في هذا السياق، أنهى المقربون، من شريهان الجدل، حول حالتها الصحية، وكشف حقيقة استمرار تأثرها بمرض السرطان.

وقال المصدر لـ “فيتو”، أن شيريهان تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي أمراض نهائيًا، وأن وجهها يبدو طبيعيا، ولكن البعض أراد تداول الصورة بشكل خطأ تمامًا.

على جانب آخر، كان السيناريست مدحت العدل، أعلن في سبتمبر الماضي، عن تحضيره لمسلسل درامي للفنانة المخضرمة ونجمة الفوازير، تعود به إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب طويل.

وقال العدل خلال لقاء تلفزيوني: "أحضر حاليا لأكثر من عمل فني، من بينها مسلسل للفنانة الكبيرة شريهان، وهو عبارة عن مسلسل درامي".

ولفت العدل إلى أنه ما زال يتحسس الخطى تجاه تقديم أعمال مسرحية، مضيفا: "هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

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