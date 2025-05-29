شرعنة العملات المشفرة، ولاية أمريكية تسمح بدفع فواتير الخدمات واستلام الرواتب بالبيتكوين

أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز، أن سلطات المدينة تخطط للسماح للسكان بدفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه باستخدام عملة البيتكوين، بالإضافة إلى إمكانية استلام رواتبهم بالبيتكوين أيضًا.

وقال آدامز في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "Bitcoin 2025" في لاس فيغاس: "هناك خطوات بسيطة يمكن أن نقوم بها داخل المدينة دون الحاجة إلى تنظيمات إضافية. السماح للناس بدفع فواتير الخدمات باستخدام البيتكوين، واستلام الرواتب بنفس الطريقة، كما فعلت أنا شخصيًا، هو أمر ممكن.. سنبدأ بتنفيذ هذه الخطوات قريبًا".

وأضاف العمدة أن المسؤولين في المدينة سيقومون أولًا بدراسة جميع الخيارات المتاحة لتطبيق البيتكوين، ثم سيبدؤون التعاون مع السلطات على المستويين الولائي والفدرالي.

وأشار إلى وجود "شريك جيد على المستوى الفيدرالي" يدعم هذه الخطوات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة.

وفي مارس الماضي، قال البيت الأبيض، إنه سيتم تمويل الاحتياطي عبر البيتكوين المصادَر من القضايا الجنائية والمدنية، على أن يُحتفظ به كأصل احتياطي طويل الأجل دون بيعه.

كما يسمح الأمر التنفيذي بوضع استراتيجيات لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

كذلك، ينص القرار على إنشاء مخزون للأصول الرقمية الأخرى المصادَرة، مع منح وزارة الخزانة صلاحية إدارتها، بما في ذلك احتمال بيعها عند الحاجة.

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