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رياضة

الأهلي يرفع رصيد بطولاته إلى 155 بطولة بعد التتويج بالدوري المصري

الأهلي بطلا للدوري
الأهلي بطلا للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45، فيتو

رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

 

- بطولة الدوري العام 45 مرة. 
- بطولة كأس مصر 39 مرة. 
- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات. 
- دوري القاهرة 16 مرة. 
- كأس السوبر المصري 15 مرة.
- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة.
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة.

- بطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة.
- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات.
- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة.
- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة. 
- كأس السوبر الإفريقي 8 مرات. 
- كأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة.

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة.
- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة.
- كأس النخبة العربية مرتين.

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