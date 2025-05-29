9126 طالبا يبدأون اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تنطلق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في منطقة كفر الشيخ، اليوم الخميس 29 مايو، في أول أيام الامتحانات التي شهدت حالة من الاستعداد الكامل داخل اللجان، وتكثيف المتابعات الميدانية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقيادات قطاع المعاهد الأزهرية.

ويؤدي طلاب القسم العلمي اليوم امتحاني القرآن الكريم والحديث وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتواجد مستمر لقيادات المنطقة الأزهرية لمتابعة فتح المظاريف وضمان سير الامتحانات بانضباط.

تعليمات رئيس أزهرية كفر الشيخ

فيما أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أهمية توفير بيئة آمنة للطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين غرفة العمليات ورؤساء اللجان لتقديم الدعم طوال فترة الامتحانات، كما شدد على ضرورة متابعة فتح مظاريف الأسئلة يوميًّا بحضور مديري الإدارات أو وكلائهم وبرفقة موجه عموم أو عضو فني لضمان الانضباط الكامل.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية في منطقة كفر الشيخ لهذا العام 9126 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي:القسم الأدبي 5212 طالبا وطالبة (3337 بنين و1875 فتيات)، القسم العلمي: 3914 طالبا وطالبة (2724 بنين و1190 فتيات)، الطلاب المكفوفون 11 طالبًا وطالبة.

ويؤدي الطلاب امتحاناتهم في 30 لجنة رئيسية تضم 363 لجنة فرعية موزعة على 94 معهدًا ثانويًّا على مستوى المنطقة.

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