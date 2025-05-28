استعدادات مكثفة بـ“أزهر كفر الشيخ” لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية غدا

تشهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية حالة تأهب استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكيل الأزهر، ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر الشريف ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويُسر.

تجهيزات المنطقة الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

وقال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إنه قد أعطي توجيهاته لقيادات المنطقة ورجال المتابعات الميدانية بأهمية تضافر الجهود وتكثيف المتابعات والجولات للجان الدور الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية، المقرر انطلاقها غدًا الخميس 29 مايو 2025م، ويستهِلُها طلاب القسم العلمي بأداء مادتي القرآن الكريم والحديث، وذلك خلال اجتماع بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارتي الخطة والمنهج والتوجيه الفني بالمنطقة، اليوم الأربعاء، بمدرج ديوان عام المنطقة.

وأكد الدكتور «شهاوي» على الحضور بأهمية متابعة تعاون الإدارات فى تقديم كل الإمكانيات والدعم لرؤساء اللجان بالمعاهد المقام بها الامتحانات وتوفير كافة احتياجاتهم، كما شدد على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، وأوضح أن المنطقة ستكون على تواصل دائم مع رؤساء اللجان لتقديم النُصح والتوجيه من خلال غرفة عمليات متابعة اللجان، لخروج الامتحانات بأفضل صورة.





وطالب رئيس المنطقة مسؤولي الخطة والمنهج والتوجيه الفني، بإعداد خطة لمديري الإدارات التعليمية ووكلاءهم بحضور وقت فض مظروف الأسئلة على مستوى لجان المنطقة، وبرفقتهم أحد موجهي العموم أو عضو فني بالمنطقة وذلك بشكل يومي لنهاية الامتحانات، كما تم التنويه بتكثيف المرور على اللجان، وفرض أعلى درجات الاستعداد القصوى للوصول بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمُشَرف للأزهر الشريف.

كما أشار الدكتور «شهاوي» إلى أن الأزهر يهتم بالشهادة الثانوية اهتمامًا بالغًا، لأنها تُعد مرحلة فاصلة ومهمة في حياة كل طالب، كما أنها ليست نتاج أو حصاد فرد واحد؛ بل حصاد أسرة كاملة ضحت بالغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائها، لذا كان علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكافأ هذه التضحيات الثمينة ولحماية جهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم، مؤكدًا أنه تم التجهيز لامتحانات الثانوية الأزهرية على أكمل وجه وأفضل استعداد، لافتًا بأن كل شخص في منظومة الامتحانات بالمنطقة أصبح يعرف ما عليه من واجبات وما سيقدمه من حقوق والتزامات تجاه الطلاب، وذلك بعد ما تم عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات التي وضّحت مهام الجميع.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 9126 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5212 من بينهم 3337 بنين و1875 فتيات، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 3914 طالب وطالبة، منهم 2724 بنين و1190 فتيات، علاوةً على عدد 11 طالب كفيف، موزعين جميعهم على 30 لجنة رئيسية، يضموا بداخلهم 363 لجنة فرعية، من إجمالي 94 معهد ثانوي على مستوى المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.