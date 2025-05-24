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خارج الحدود

إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض للتفرغ لإدارة شركة تسلا

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن  الملياردير الأمريكي إيلون ماسك غادر البيت الأبيض بعد رحلة سياسية استمرت أربعة أشهر.

إيلون ماسك يغادر البيت الأبيض 

وأكد  إيلون ماسك أنه عاد للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والنوم في المكتب للتركيز على منصة إكس 𝕏، وxAI، وتسلا Tesla، فيما يستعد لإطلاق صاروخ ستارشيب الأسبوع القادم.

وتعهد الرئيس التنفيذي لصانعة السيارات الكهربائية تسلا، بقيادة شركة صناعة السيارات الكهربائية للسنوات الخمس المقبلة.

وكتب ماسك على منصة إكس: "عدت إلى العمل ليلًا ونهارًا والنوم في غرف الاجتماعات، الخوادم، المصانع"، مضيفا "لا بد أنني أركز بشدة على 𝕏 وxAI وTesla بالإضافة إلى إطلاق Starship الأسبوع المقبل، حيث نشهد طرح تقنيات بالغة الأهمية".

وتابع "كما يتضح من مشاكل تشغيل منصة إكس هذا الأسبوع، لا بد من إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة. كان من المفترض أن يعمل نظام التكرار الاحتياطي، ولكنه لم ينجح".

في وقت سابق هذا الأسبوع، أكد ماسك  ، رغبته في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس تنفيذي لشركة تسلا للحفاظ على سيطرته على الشركة. وأضاف أنه يريد أن يتمتع بـ"سيطرة تصويتية كافية" حتى لا يتمكن المستثمرون النشطاء من إزاحته.

وقال ماسك: “الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بسيطرة معقولة على مستقبل الشركة”، وتأتي تصريحات ماسك بعد أن شكك بعض المستثمرين في التزامه تجاه تسلا.

 

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إيلون ماسك البيت الأبيض تسلا

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